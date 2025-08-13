Matteo Borsani nuovo Robin Hood azzurro! Oro ai World Games nel tiro di campagna, medaglie anche per Rebagliati e Di Francesco

Il tiro con l’arco italiano risponde presente e conquista ben tre medaglie in un giorno ai World Games 2025, manifestazione multisport dedicata a discipline e specialità tipicamente non olimpiche. Le aspettative erano molto elevate e tutti gli azzurri in gara sono riusciti a salire sul podio nelle prove individuali di ricurvo del tiro di campagna andate in scena presso il Kinglong Lake di Chengdu (in Cina).

Matteo Borsani, grande protagonista nelle scorse giornate con il netto primo posto nel ranking round e la vittoria sul tedesco Florian Unruh nel match che metteva in palio la testa di serie n.1 del tabellone in semifinale, ha completato l’opera quest’oggi sconfiggendo in rimonta per 61-57 il neerlandese Willem Bakker e poi anche il britannico Patrick Huston per 61-58.

Nella finale per l’oro, Borsani si trovava in svantaggio di un punto a metà incontro (27-28) ma da lì in avanti è stato praticamente perfetto totalizzando ben 34 punti nelle ultime due volée (su un massimo di 36 disponibili) ed effettuando così il sorpasso decisivo su un Huston che si è invece stabilizzato sulla media di 15 punti a volée non tenendo il ritmo dell’arciere italiano.

Doppia medaglia ma niente titolo invece al femminile, con Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco che si sono piazzate in seconda e terza posizione perdendo entrambe contro la slovacca Denisa Barankova (oro) rispettivamente in finale per 59-57 ed in semifinale per 59-56. Di Francesco, campionessa iridata in carica della specialità, ha battuto poi 61-56 la tedesca Elisa Tartler nello spareggio per il bronzo.