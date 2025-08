Matteo Arnaldi lotta, ma deve cedere in tre set ad Alexander Zverev nel terzo turno a Toronto

Partita coraggiosa di Matteo Arnaldi nel terzo turno del Masters1000 di Toronto (Canada), al cospetto del n.3 del mondo, Alexander Zverev. Il n.41 del ranking ha cercato di mettere sul campo le proprie armi, ma alla lunga la maggior consistenza del tedesco è venuta fuori, espressa dallo score di 6-7 (5) 6-3 6-2 in 2 ore e 48 minuti di gioco. È quindi Sascha a proseguire nel proprio cammino e ad affrontare negli ottavi di finale l’argentino Francisco Cerundolo (n.14 del seeding), giocatore contro cui ha avuto sempre grandi problemi.

Nel primo set, dopo un secondo gioco molto lottato, è Arnaldi a cedere il turno al servizio nel quinto game, commettendo qualche errore di troppo, tra cui un doppio fallo che costa il break. L’azzurro cancella con grande determinazione due palle del doppio break nel settimo gioco e nel successivo, anche per via di qualche grossolano gratuito di Zverev, torna in parità. Il match si fa molto lottato e il ligure esprime a tratti un gran tennis al punto di avere nel decimo gioco due palle set, che però il tedesco cancella col servizio. Matteo anche è chiamato a salvare una palla break nell’undicesimo game, prima di andare al tie-break. Il nostro portacolori fa vedere tutto il repertorio, tra accelerazioni e variazioni, e con un grande dritto a sventaglio archivia la frazione sul 7-5.

Nel secondo set Zverev abbassa drasticamente la percentuale d’errore e nel secondo game esprime un tennis di una solidità pazzesca. Arnaldi cede a zero il turno al servizio, ma non demorde, creandosi una nuova opportunità del contro-break. Una prima esterna da sinistra toglie le castagne dal fuoco al teutonico. Il n.3 del mondo non sfrutta una chance del doppio break poco dopo, ma non rischia nulla e fa sua la frazione sul 6-3.

Nel terzo set si comprende come il tedesco abbia più risorse fisiche e mentali. Matteo cancella tre palle break nel terzo game, ma capitola nel quinto e settimo, sotto i colpi profondi e potenti del suo avversario. Sullo score di 6-2, dunque, cala il sipario sul match. Leggendo le statistiche, pesano in negativo per Arnaldi le percentuali di prime di servizio in campo (56%) rispetto a quelle del suo avversario (74%), oltre a un peggior rapporto vincenti/gratuiti: 27/38 per l’azzurro rispetto al 34/35 del tedesco.