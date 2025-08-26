Marin Cilic: “Sinner e Alcaraz meritano il successo che stanno avendo perché sono speciali”

Marin Cilic è tra gli uomini di maggior esperienza del massimo circuito del tennis. Classe 1988, il croato affronterà quest’oggi il kazako Alexander Bublik in un confronto che si preannuncia particolarmente interessante nel primo turno degli US Open 2025. Uno Slam che ispira bei ricordi a Cilic, ricordando il suo magico percorso nel 2014, quando fu in grado di far proprio il titolo a Flushing Meadows.

Di acqua ne è passata sotto i ponti e il tennis ha nuovi padroni. Dall’era dei Big-Three e quella di Sinner-Alcaraz. È un po’ questo che hanno detto gli ultimi Slam, viste le vittorie che si sono suddivisi l’italiano e lo spagnolo: 4 affermazioni del pusterese e tre del murciano. E a New York? Lo vedremo.

Cilic, da questo punto di vista, ha sottolineato ai microfoni dei media quanto entrambi siano giocatori diversi rispetto al resto: “Quando ho giocato contro Carlos a Miami, Cincinnati e anche qui a New York nel 2022, ero rimasto molto impressionato. Sapevo di avere davanti a me un tennista eccellente. Lui e Jannik meritano il successo che stanno avendo: sono due giocatori speciali e incredibilmente disciplinati nel loro modo di prepararsi“, ha dichiarato il croato.

A questo punto non resta che attendere lo sviluppo dell’ultimo Major del 2025, anche per comprendere se ci sarà un cambio al vertice della classifica in favore dell’iberico o se Jannik sarà ancora in vetta.