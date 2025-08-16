Marco Bezzecchi in pole-position a Spielberg! 3° Bagnaia, Marc Marquez cade ed è in seconda fila

La pole-position del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, è di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano dell’Aprilia ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28.060 a precedere di 0.016 lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) e di 0.142 la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.

Bravissimo il romagnolo a trovare il feeling giusto nel time-attack, portando al limite la moto di Noale su una pista dove non ci si aspettava questo livello di competitività dall’Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della quinta pole in top-class, l’ultima risalente al GP d’India del 2023, prima p.1 sulla moto italiana.

Bagnaia è parso in ripresa rispetto alle ultime uscite, riuscendo a frenare meglio e soprattutto a entrare con maggior velocità. Ci sta provando il piemontese a risolvere i propri problemi e la prima fila è un buon risultato in vista della Sprint Race (ore 15.00). Vedremo se questo rendimento si esprimerà anche sulla durata, oltre che nel time-attack.

Assente all’appello della pole è stato Marc Marquez. Il grande favorito della vigilia è incappato in una caduta nella percorrenza della variante dopo il traguardo. In uscita dalla “2B”, il centauro iberico ha perso il controllo della Ducati GP25 ed è finito sulla ghiaia, danneggiando in maniera considerevole la carena. Ci ha provato Marc a rilanciarsi per un altro giro, ma alla fine si è dovuto accontentare del crono siglato nel suo primo tentativo, a 0.160 da Bezzecchi.

In casa Italia, giusto sottolineare il quinto tempo di Enea Bastianini, in grande risalita sulla KTM Tech3, distanziato di 0.176 dalla vetta. In top-10 anche un buon Franco Morbidelli sulla Ducati VR46, in ottava posizione a 0.379 dal leader. Giusto precisare anche che Bezzecchi e Bastianini abbiano dovuto affrontare le qualifiche dalla Q1, superando il taglio. Cosa che non ha fatto Jorge Martin. Lo spagnolo, sull’altra Aprilia ufficiale, domani inizierà dalla quattordicesima casella.