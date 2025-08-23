Marc Marquez senza rivali nella Sprint del GP d’Ungheria. Doppio podio VR46, Bagnaia fuori dai 10

Calato il sipario sulla Sprint Race di Balaton Park (Ungheria), quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito magiaro realizzato sulle rive del Lago Balaton in cui sovente si sono tenute gare del nuoto di fondo di altissimo livello, è stato il solito Marc Marquez a trionfare. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha preceduto le due Rosse del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+2.095) e di Franco Morbidelli (+3.595).

Parliamo della tredicesima affermazione su quattordici Sprint disputate per Marc, sempre più il dominatore di quest’annata in top-class. Il suo vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori parla chiaro in classifica generale: +152 su Alex Marquez e +221 su Francesco Bagnaia.

Una gara che si è decisa al via con la partenza a fionda del “93” e l’entrata da kamikaze del francese Fabio Quartararo (Yamaha) che ha coinvolto Enea Bastianini (KTM) e Marco Bezzecchi (Aprilia). Il primo dei citati, piombato nelle retrovie, ha cercato di recuperare, finendo però per tamponare e stendersi con il transalpino Johann Zarco (Honda LCR).

L’otto-volte iridato ha potuto fare gara di testa, impostando il ritmo indiavolato sull’1:37.4/5, con i due alfieri della Ducati VR46, Di Giannantonio e Morbidelli, all’inseguimento. Difficile superare su questo circuito a rimetterci le penne è stato anche Pedro Acosta (KTM), stesosi nel duello contro Jorge Martin (Aprilia) e 17° al traguardo.

Hanno concluso a punti, oltre ai primi tre citati, anche Luca Marini (Honda) a 4.890, lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 5.692, l’iberico Joan Mir (Honda) a 6.147, Bezzecchi (Aprilia) a 6.266, il citato Alex Marquez (Ducati Gresini) a 7.332 e Martin (Aprilia) a 10.779. Bagnaia sempre più in crisi sulla Ducati ufficiale, visto il 13° posto a 14.891 dal compagno di squadra. Una situazione difficilissima per Pecco.

CLASSIFICA SPRINT RACE BALATON PARK MOTOGP 2025

1 Marc MARQUEZ 93 — 1:38.548 Ducati Ducati Lenovo Team

2 Fabio DI GIANNANTONIO 49 +2.095 1:38.061 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

3 Franco MORBIDELLI 21 +3.595 1:38.710 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

4 Luca MARINI 10 +4.890 1:38.592 Honda Honda HRC Castrol

5 Fermin ALDEGUER 54 +5.692 1:39.055 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

6 Joan MIR 36 +6.147 1:38.457 Honda Honda HRC Castrol

7 Marco BEZZECCHI 72 +6.266 1:38.336 Aprilia Aprilia Racing

8 Alex MARQUEZ 73 +7.332 1:38.056 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

9 Jorge MARTIN 1 +10.779 1:38.504 Aprilia Aprilia Racing

10 Pol ESPARGARO 44 +12.905 1:38.649 KTM Red Bull KTM Tech3

11 Raul FERNANDEZ 25 +13.148 1:38.347 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

12 Jack MILLER 43 +14.097 1:38.523 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

13 Francesco BAGNAIA 63 +14.891 1:39.065 Ducati Ducati Lenovo Team

14 Miguel OLIVEIRA 88 +15.342 1:39.148 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

15 Ai OGURA 79 +15.467 1:38.828 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

16 Alex RINS 42 +21.007 1:38.049 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

17 Pedro ACOSTA 37 +22.245 1:38.042 KTM Red Bull KTM Factory Racing

18 Brad BINDER 33 1 lap 1:37.943 KTM Red Bull KTM Factory Racing

RITIRATI

Enea BASTIANINI 23 13 giri KTM Red Bull KTM Tech3

Fabio QUARTARARO 20 13 giri Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP

Johann ZARCO 5 13 giri Honda Castrol Honda LCR