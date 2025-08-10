Luciano Darderi costretto al ritiro contro Francisco Comesana nel 2° turno a Cincinnati

Niente da fare per Luciano Darderi (n.34 del ranking), impegnato nel secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, l’italo-argentino ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del sudamericano Francisco Comesana (n.71 ATP) sullo score di 6-4 3-1. La partita, infatti, si è chiusa anzitempo (dopo 55′ di gioco) per via di un problema fisico che ha condizionato Darderi nel confronto. Si parla di un dolore alla schiena.

Nel primo set si comprende fin dai primi scambi che Darderi non sia centratissimo, al contrario del suo avversario molto a proprio agio sull’hard americano. I problemi dell’azzurro sono negli spostamenti laterali, denotando poca reattività ed elasticità in manovra. L’italo-argentino si aiuta col servizio, stringendo i denti. Sullo score di 4-4, Luciano chiede il MTO, manifestando i problemi alla schiena citati. Al rientro in campo, il settimo doppio fallo del suo match gli costa il 6-4 ed è un segnale di resa.

Nel secondo set, infatti, Comesana va subito in fuga e il tennista di origini argentine non riesce a tenere il ritmo. Il divario tra i due si rivela incolmabile per le possibilità odierne di Darderi, che decide di non forzare ulteriormente e di stringere la mano al suo avversario sullo score di 3-1 per l’argentino.

Condizioni che saranno da valutare dal momento che tra due settimane esatte inizieranno gli US Open e questa criticità sicuramente non ci voleva nel percorso di avvicinamento allo Slam di New York.