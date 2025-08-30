Luciano Darderi: “Alcaraz e Sinner sono gli ingiocabili in questo momento, se non sei al 120% fai brutta figura”

Ci ha provato Luciano Darderi a creare qualche grattacapo nel terzo turno degli US Open 2025 allo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo). L’italo-argentino, però, ha dovuto fare i conti con la forza e la classe dell’iberico, che gli ha concesso appena sei giochi. Alcaraz si è imposto con lo score di 6-2 6-4 6-0, dando un’altra dimostrazione del suo tennis straripante e spettacolare.

Ne ha parlato con estrema sincerità ai microfoni in conferenza stampa dopo la partita: “Mi dispiace aver trovato Carlos al terzo turno, perché oggi sono lui e Jannik gli ingiocabili: sono sopra il livello di tutti. Seconda volta che gioco qui, prima volta come testa di serie, terzo turno non è male considerando che ho trovato Carlos. Le probabilità oggi non erano altissime, si sapeva. Nulla di scontato, ho cercato di fare il massimo anche se non sono riuscito a esprimere il mio miglior tennis, però lui ha giocato molto meglio di me. Il suo livello è ancora molto più alto del mio. Ero abbastanza teso con il servizio; ho servito male quasi per tutto il match, solo nel secondo set ho avuto qualche palla sul quattro pari per poter fare il break“, ha raccontato.

Seconda parte di stagione in cui Luciano ha delle ambizioni: “Difendo pochi punti da qui a fine anno e nelle settimane in cui incontri avversari di questo livello, giochi un’ora e mezza, due, e poi ti manca il ritmo. Sono stato fermo venticinque giorni, e oggi si è visto: con un giocatore di questo genere, se non sei al 120% o anche di più e non giochi bene, fai brutta figura. Oggi, per fortuna, non è andata così male. Nel terzo set non stavo tanto bene come nei primi due; sentivo un po’ dolore alla gamba, ma niente di grave, potevo giocare qualche game in più“.

In ottica futura, ci sono due grandi obiettivi per Darderi: “La top-20 e la Davis, questi sono i due traguardi che mi sono prefissato. È la prima volta su questo campo, spero di poterne giocare tante altre. Ho giocato finora tutti i tornei che desideravo, tutti i miei sogni e obiettivi nel tennis da quando ho iniziato. Non lo dimenticherò mai perché è stato la prima volta qui. Spero che non sia l’ultima. Ho giocato già Olimpiadi, Slam, ATP; ora questi sono i due obiettivi che mi mancano ancora“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini