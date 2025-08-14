Lucia Bronzetti deve arrendersi a Coco Gauff in due set negli ottavi di finale a Cincinnati

Lucia Bronzetti (n.61 del ranking) si è dovuta arrendere all’americana Coco Gauff (n.2 del mondo) sullo score di 6-2 6-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco negli ottavi di finale del WTA1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio la romagnola non ha potuto fare molto al cospetto della maggior consistenza e prestanza fisica della rivale, che in questo modo ha avuto accesso ai quarti di finale. Bronzetti, comunque, conclude un percorso più che degno in un torneo di questa tipologia.

Nel primo set l’avvio non dei migliori per l’azzurra, andata sotto di un break nel secondo game. Lucia reagisce con orgoglio nel quinto game, ottenendo il contro-break, ma al servizio fatica a tenere lontana la propria rivale e nel gioco successivo va sotto di un break nuovamente. La cosa si replica nell’ottavo gioco, quando ancora una volta il fondamentale della battuta è troppo penalizzante nella gestione dello scambio.

Nel secondo parziale lo scambio di break e di contro-break si replica come nella frazione precedente, con la romagnola che ha sulla racchetta nel quinto game la possibilità per andare avanti nel punteggio. La chance non si concretizza e, alla stretta finale, la tensione blocca letteralmente la tennista tricolore, che perde nuovamente il turno al servizio nel decimo game (6-4) e la partita.

Leggendo le statistiche, a fare la differenza è stata la percentuale di punti ottenuti con la seconda di servizio (22%) da parte dell’azzurra rispetto al 58% dell’avversaria.