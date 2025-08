Luca Nardi sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni a Cincinnati da Alexander Blockx

Niente da fare per Luca Nardi, impegnato nel turno decisivo delle qualificazioni al Masters1000 di Cincinnati. Il pesarese (n.97 del ranking) è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx (n.121 del ranking) col punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 24 minuti di partita. Un match nel quale Nardi è stato messo in difficoltà sul piano della mobilità dal suo avversario, molto incisivo dal lato del dritto. Sarà quindi Blockx ad approdare nel tabellone principale. Ricordiamo che Nardi era reduce da un problema di natura muscolare, che l’aveva obbligato a stare fermo alcune settimane.

Nel primo set l’azzurro subisce nel terzo game il break, non trovando incisività col suo servizio. La risposta del belga è incisiva e lo strappo è inevitabile. Nardi è costretto a cancellare altre quattro palle del doppio break nel quinto game, riuscendo in qualche modo a rimanere a galla. Blockx, dal canto suo, non soffre minimamente nei propri turni in battuta, archiviando la pratica sul 6-4 con agio.

Nel secondo set la musica non cambia. Il belga piazza il colpo in apertura e vola sul 2-0, salvando una palla del contro-break immediato. Ci prova Nardi a riemergere dalle sabbie mobili, costruendosi un’altra opportunità sul servizio del rivale, ma non c’è concretezza. Blockx mette il punto esclamativo nel nono game, strappando ancora una volta il turno al servizio a Luca e conquistando il successo sul 6-3.

Leggendo le statistiche, da sottolineare i 7 ace (0 doppi falli) del n.121 del mondo rispetto agli 0 (4 doppi falli) di Nardi. Pesarese in grossa difficoltà proprio col fondamentale del servizio: 55% di prime in campo e 61% di punti vinti con la prima; 52% con la seconda. Blockx è stato decisamente più performante col 77% dei quindici conquistati con la prima e il 73% con la seconda.