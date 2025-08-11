Luca Nardi consolida la top100 nel ranking ATP: guadagnate tante posizioni con l’exploit a Cincinnati

Luca Nardi prosegue nella sua avventura a Cincinnati. Il pesarese, ancora una volta, ha trovato il modo per far fruttare la sua posizione da lucky loser. Come era già accaduto l’anno scorso nel Masters1000 di Indian Wells dove addirittura piegò Novak Djokovic, in questo evento la storia si è replicata sempre in evento 1000 sul cemento dell’Ohio.

Grazie all’affermazione contro il canadese Denis Shapovalov, Nardi ha raggiunto per la seconda volta in carriera il terzo turno in un Masters1000, esattamente come si era verificato in California nel 2024. Un riscontro che ha permesso all’azzurro di guadagnare 12 posizioni in classifica mondiale rispetto all’ultimo aggiornamento e quindi essere n.86 del ranking virtuale.

Nel terzo round ci sarà ad attenderlo il ceco Jakub Mensik, un incrocio complicato, ricordando che il suo avversario si è imposto in quest’annata nel prestigioso torneo di Miami ed è sempre un giocatore molto difficile da affrontare sul cemento.

Qualora Luca riuscisse a battere il ceco ci potrebbe essere l’incrocio con lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) e chiaramente il livello di difficoltà negli ottavi sarà decisamente alto. Vedremo se il pesare sarà in grado di trovare le giuste contromisure, per continuare a vivere questa specie di sogno.

Di seguito le varie proiezioni del ranking di Luca Nardi:

RANKING ATP LUCA NARDI

Ranking lunedì 4 agosto: 655 punti, 98° posto.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 705 punti, 86° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi di finale: 755 punti, 82° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 855 punti, 70° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1055 punti, 48° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1305 punti, 36° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale nel torneo di Cincinnati: 1655 punti, 30° posto virtuale.