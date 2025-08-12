Luca Nardi approda agli ottavi di finale a Cincinnati e sfiderà Alcaraz! Mensik si ritira a punteggio compromesso

Luca “Lucky Loser” Nardi prosegue nella sua avventura a Cincinnati. Per la seconda volta in carriera, il pesarese centra l’obiettivo degli ottavi di finale in un Masters1000, imponendosi 6-2 2-1 contro il ceco Jakub Mensik (n.17 del ranking). Una partita durata 44′ di gioco in cui Mensik è parso particolarmente scarico fin dalle prime battute e in difficoltà per il gran caldo.

Per questo, una volta indietro di un break nel secondo set, ha deciso di stringere la mano al proprio avversario e di fermarsi. Nardi, dunque, affronterà negli ottavi di finale del torneo dell’Ohio lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking), uscito vittorioso dall’incontro con il serbo Hamad Medjedovic sul 6-4 6-4.

Nel primo set partenza sprint di Nardi, che specialmente col dritto crea non pochi imbarazzi al suo avversario. L’azzurro va avanti di un break ed è costretto a cancellare una palla del contro-break immediato per via di un servizio non così penetrante. Centra l’obiettivo Luca, che da quel momento detta i tempi dello scambio. Fatica il ceco negli spostamenti laterali e sul lato destro è particolarmente falloso. C’è il secondo break per il nostro portacolori nel settimo game, confermato in maniera autorevole sul 6-2.

Nel secondo set gli ultimi segnali di “vitalità” di Mensik sono nel secondo gioco, quando si procura una palla break. Luca la cancella e nel game successivo piazza il colpo risolutivo. Un break che sancisce la chiusura anticipata del confronto, vista la decisione del ceco di fermarsi.