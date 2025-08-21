Lotta
Lotta, Angela Casarola ai ripescaggi per il bronzo nei 53 kg ai Mondiali U20
Rimane una sola chance all’Italia per evitare di chiudere senza medaglie i Campionati Mondiali Under 20 di lotta olimpica 2025, in corso di svolgimento sulle materassine bulgare di Samokov. Angela Casarola, ultima azzurra impegnata in questa rassegna iridata giovanile, tornerà infatti in azione domani nei ripescaggi per il bronzo nella categoria 53 kg.
La diciassettenne italiana, bronzo europeo U20 in carica, è stata sconfitta stamattina agli ottavi di finale dalla formidabile giapponese Natsumi Masuda (manifesta superiorità tecnica sul 10-0) accedendo poi ai recuperi in seguito all’approdo in Finale della nipponica. Casarola affronterà la temibile bielorussa Kseniya Kostsenich con in palio un posto nello spareggio per il terzo posto.
Ieri, l’altra rappresentante azzurra del settore femminile Fabiana Rinella (bronzo continentale Under 20 a Caorle) era uscita di scena nelle eliminatorie dei 55 kg perdendo nettamente agli ottavi con la forte turca Tuba Demir e vedendo poi sfumare il ripescaggio.