Lorenzo Sonego regola in due set Zizou Bergs e approda al terzo turno a Cincinnati

Missione compiuta per Lorenzo Sonego. Il n.36 del ranking si è imposto nel secondo turno del Masters1000 di Cincinnati contro il belga Zizou Bergs (n.54 ATP) col punteggio di 6-3 7-6 (4) in 1 ora e 43 minuti di gioco. Una partita ben gestita dal piemontese, bravo a sfruttare i passaggi a vuoto del suo avversario e a conquistare l’accesso al terzo turno dove incontrerà l’americano Taylor Fritz.

Nel primo set l’azzurro fa capire fin da subito il proprio piano tattico: spingere col dritto e pizzicare Bergs sul lato destro del campo per mettere in evidenza le sue problematiche. È quanto accade nel quarto game, dove anche grazie a uno splendido passante di dritto arriva il break. Uno strappo decisivo per le sorti della frazione, conclusa sul 6-3 in favore di Sonny.

Nel secondo set entrambi hanno le proprie chance all’inizio. Il torinese addirittura ha a disposizione tre palle break consecutive in apertura, ma la sua risposta si inceppa sul più bello, mentre Bergs non ne capitalizza una per i soliti problemi col dritto. Da quel momento i due tennisti hanno un rendimento alla battuta convincente e l’epilogo al tie-break è inevitabile. Entrambi non sono perfetti nella gestione dei turni in battuta e alla fine è l’azzurro ad avere maggior sangue freddo e a concludere vittoriosamente 7-4.

Leggendo le statistiche, a fare la differenza tra i due è stata soprattutto la percentuale di prime di servizio in campo: 65% per Sonego rispetto al 48% del belga. Indubbiamente, poi, i 38 errori non forzati di Bergs rispetto ai 21 del nostro portacolori sono stati altrettanto pesanti.