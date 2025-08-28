Lorenzo Musetti torna autoritario e travolge Goffin: pass per il 3° turno degli US Open

Missione compiuta per Lorenzo Musetti. Il n.10 del mondo si è imposto in tre set contro il belga David Goffin (n.80 del ranking) nel secondo turno degli US Open 2025, col punteggio di 6-4 6-0 6-2 in 2 ore e 3 minuti di gioco. Una prestazione buona per il toscano che ha un po’ sofferto nella gestione del servizio, ma nello scambio si è dimostrato superiore, incantando col alcune giocate sopraffine. Musetti, quindi, approda al terzo round dove affronterà il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e l’americano Jenson Brooksby.

Nel primo set entrambi i giocatori faticano molto a sfruttare al meglio la battuta. Ci sono palle break da una parte e dell’altra, ma è Musetti nei primi tre game a capitalizzare, trovandosi sul 3-0. Non è però ordinato l’azzurro nel quinto gioco e il contro-break a zero pone l’accento sulle sue difficoltà. Una frazione che va a strappi e nella fase decisiva Lorenzo approfitta della poca consistenza del servizio del belga per piazzare il break e aggiudicarsi la frazione sul 6-4.

Nel secondo set il toscano ammalia con alcune giocate degne del suo repertorio, che gli consentono di scappare e di andare avanti di due break sul 4-0. Certo, qualche patema d’animo c’è anche in una frazione dominata, viste le tre palle del parziale contro-break del quinto gioco. Musetti però si salva e chiude col bagel (6-0), anche per il doppio fallo di Goffin.

Nel terzo set il n.10 del ranking si distrae ed è poco puntuale nel gestire il primo game. Lorenzo ha il merito di rimanere calmo e dallo 0-2 va in una serie di sei giochi consecutivi, dove si vede di tutto: dai colpi di rara potenza col dritto e il rovescio (lungolinea) ai tocchi di pura classe. L’avversario va in totale confusione e cede sul 6-2.

Leggendo le statistiche, sono da sottolineare in negativo gli 8 doppi falli di Goffin ed appena il 32% dei quindici vinti con la seconda di servizio. Musetti, dal canto suo, ha concluso con 27 vincenti e 16 errori non forzati, mettendo in campo il 63% di prime in battuta, da cui ha ottenuto il 69% dei quindici (53% con la seconda).