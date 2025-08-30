Lorenzo Musetti: “Cobolli il miglior amico nel circuito, un finale agrodolce”. E poi spiega il rovescio a una mano

Lorenzo Musetti si è qualificato agli ottavi di finale degli US Open, dove incrocerà il vincente del confronto tra il belga Zizou Bergs e lo spagnolo Jaume Munar. Il finalista del Masters 1000 di Montecarlo e semifinalista del Roland Garros ha prevalso nel derby contro Flavio Cobolli, che si è dovuto ritirare nel corso del terzo set a causa di un dolore al polso e all’avambraccio, quando il punteggio era di 6-3, 6-2, 2-0 per il favorito della vigilia.

Lorenzo Musetti ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Non volevo finisse in questo modo, contro il mio migliore amico nel circuito. Ci conosciamo da quando avevamo nove anni, trascorriamo tante ore insieme in campo e fuori dal campo. La prima cosa che voglio fare è chiedere nuovamente un applauso per lui. Questo match è stato agrodolce, con un finale che non avrei voluto. Sono contento di essere per la rima volta agli ottavi, ho giocato una buona partita fino all’ultimo punto“.

Il toscano ha poi proseguito: “Flavio ha iniziato a soffrire dal secondo set, era evidente. Non è mai facile affrontarlo, gli auguro una pronta guarigione. Ho giocato una partita solida, era quello che volevo fare. So di utilizzare al meglio le variazioni, il diritto mi permette di essere aggressivo, lavoreremo ulteriormente sul servizio e in generale sono contentissimo di essere al prossimo turno“.

Il nostro portacolori si è poi prodigato in una simulazione del suo spettacolare rovescio a una mano, il colpo che lo contraddistingue e che anche oggi ha sciorinato in diverse occasioni: “Bisogna avere una preparazione rapida, il piede destro deve essere davanti e poi devi trovare una soluzione fluida e decontratta, non è facile“.