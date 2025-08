L’opinione di Ambesi: “Buon tabellone per Sinner. Alcaraz può avere qualche difficoltà in più”

I risultati dei quarti di finale dell’Open del Canada e soprattutto il sorteggio del tabellone principale maschile del Masters 1000 di Cincinnati sono stati alcuni dei temi principali dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

Sul tabellone di Cincinnati per Sinner e Alcaraz, Ambesi sottolinea alcuni aspetti interessanti: “Dipende da come lo analizziamo. Ci sono dei turni oggettivamente più accessibili per Sinner ed uno che secondo me è più accessibile per Alcaraz. Sulla semifinale eventuale credo che sia meglio Alcaraz di Sinner, però onestamente mi vien da dire che sono due buoni tabelloni. Considerando che Alcaraz di tanto in tanto ha difficoltà nel riadattarsi a una nuova superficie e ad un nuovo contesto, forse gli ostacoli che può incontrare rischiano di rivelarsi fastidiosi“.

“Se guardi l’ipotetico quarto di finale i potenziali avversari di Sinner si chiamano Musetti e Ruud guardando la classifica, poi non arriverà né l’uno né l’altro e ne trovi uno diverso. Ci sono dei turni che sono meglio per uno, turni che sono meglio per l’altro”, aggiunge il giornalista di Eurosport sempre a proposito del possibile cammino dell’azzurro e dello spagnolo in Ohio.

“Ci sono dei turni oggettivamente meglio per Jannik, qualcuno migliore per Alcaraz. Secondo me in termini di difficoltà il tabellone dello spagnolo mi sembra leggermente più complesso. Poi certo, una semifinale con Fritz in questo momento non è semplice“, analizza Ambesi.

