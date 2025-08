LO HA FATTO ANCORA! Chiara Pellacani straordinaria! Bronzo dai 3 metri ai Mondiali dietro le cinesi

Chiara Pellacani lo ha fatto ancora! Dopo il clamoroso bronzo dal metro, la romana si ripete anche dai tre metri, conquistando la sua terza medaglia in un Mondiale di Singapore semplicemente indimenticabile per lei e per l’Italia dei tuffi. Pellacani riesce ad eguagliare una leggenda come Tania Cagnotto, conquistando tre medaglie (le due individuali e quella del sincro) proprio come aveva fatto la bolzanina nel 2015 a Kazan.

Un altro capolavoro quello di Pellacani, che ha concluso al terzo posto alle spalle delle cinesi Chen Yiwen e Chen Jia. Serviva davvero la gara perfetta alla romana, che ha concluso con un ottimo punteggio totale di 323.20, migliorandosi notevolmente dopo la semifinale, complice un doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 67.50 e poi il triplo e mezzo avanti carpiato da 68.20. Un po’ di paura con il doppio e mezzo ritornato carpiato finale, ma sono arrivati i 61.50 punti necessari per sorpassare le avversarie.

Una gara completamente a parte quella di Chen Yiwen, con un punteggio di 389.70, grazie ad un triplo avanti carpiato da 83.70 punti ed un doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 81.00 punti. Al secondo posto ha concluso Chen Jia con 356.40, sporcando gli ultimi due tuffi, anche se la compagna di squadra era totalmente irraggiungibile.

Nella lotta per il bronzo chiaramente ha pesato il grave errore di Maddison Keeney, che si era presentata all’ultimo tuffo in terza posizione, prima di sbagliare tutto sul doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. L’australiana ha sbagliato il pre-salto, fermandosi proprio sul trampolino e quindi ricevendo già 2 punti di penalità e poi completando il tuffo, ma solo con 44.20 punti. Alla fine è sesta con 310.60.

A far soffrire Pellacani sono state anche la tedesca Lena Hentschel (321.60) e la giapponese Sayaka Mikami (320.15), rispettivamente quarta e quinta in classifica. Settima la russa Kristina Ilinykh (310.30) davanti alla svizzera Michelle Heimberg (309.45) e alla messicana Aranza Vazquez Montano (297.45).

Elisa Pizzini termina la sua prima finale mondiale della carriera al decimo posto con 280.80. La veneta ha cominciato bene con un doppio e mezzo indietro (60.00) e tenendo poi una costanza anche nei successivi quattro tuffi. Sicuramente un bel risultato all’esordio iridato per la nativa di Verona.