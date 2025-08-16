LIVE World Games 2025 in DIRETTA: l’Italia vuole difendere il primo posto nel medagliere storico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei World Games 2025 che si chiudono oggi a Chengdu in Cina. Ancora tante medaglie da assegnare nella manifestazione che coinvolge gli sport rimasti di recente fuori dal giro olimpico. L’Italia, a un giorno dal termine, occupa la quarta posizione nel medagliere alle spalle di Cina, Germania e Ucraina e anche oggi sono diverse le carte da podio per la spedizione azzurra.

Sono ben 20 i titoli che vengono assegnati nella giornata odierna ma gli azzurri devono anche riuscire a chiudere questa edizione in testa al medagliere storico della manifestazione dove mantengono 4 ori di vantaggio sulla Germania.

L’Italia si presenta in questa nona giornata con possibilità di medaglia nelle bocce dove gli azzurri della petanque si giocheranno il bronzo nella gara a coppie mista con la Francia, nella break dance con Anti che disputerà i quarti di finale contro la cinese Royal e nel pattinaggio con le gare di slalom. Al via Degli Agostini e Guslandi nella gara maschile e Guslandi e Tomatis in campo femminile.

Si gareggia e si assegnano gli ultimi titoli anche nel beach korfball, duathlon, flag football con l’Italia a caccia del settimo posto, powerboating, sollevamento pesi, raquetball e softball.

Gli aggiornamenti per quel che riguarda questa giornata dei World Games inizieranno alle ore 5.00.