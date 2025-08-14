LIVE World Games 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su pattinaggio, kickboxing ed arrampicata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare dei World Games 2025 in corso di svolgimento a Chengdu in Cina. Ancora tante medaglie da assegnare nella manifestazione che coinvolge gli sport rimasti di recente fuori dal giro olimpico. L’Italia, dopo le prime otto giornate di gare, occupa la quarta posizione nel medagliere alle spalle di Cina, Germania e Ucraina e anche oggi sono tante le carte da podio per la spedizione azzurra. Sono ben 35 i titoli che vengono assegnati nella giornata odierna.

L’Italia si presenta in questa nona giornata con fondate possibilità di medaglia, le più attese arrivano dal kickboxing dove gli azzurri puntano su Federica Trovalusci in finale nella categoria -50 kg contro la turca Kilinc e Gabriele Lanzilao che nella finale della categoria -63 Kg affronta l’ungherese Veres. Attesa anche per Francesca ceci che affronta la slovacca Goralczykova nella sfida che vale il bronzo della categoria -60 kg.

Italia protagonista, sulla carta, anche nel pattinaggio dove sono in programma le 5000 metri e le sprint sui 200 e sui 500 metri, mentre inizia l’avventura dell’arrampicata con l’assegnazione dei titoli della sprint. per l’Italia in gara in campo maschile Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda e Luca Robbiati. Tra le donne al via Giulia Randi, Agnese Fioirio, Sara Strocchi e Beatrice Anna Colli.

Si gareggia anche nell’arco (specialità Barebow con Cinzia Noziglia e Simone Barbieri), biliardo, bocce (con Ivan Soligon, Andrea Chiapello, Alessia Bottero e Natalie Gamba), nella canoa polo (l’Italia affronta la Cina e la Gbr in campo maschile e la Danimarca nel torneo femminile), nei droni, nel duathlon, nel flag football 8Italia contro la Gbr nel torneo femminile), nel sollevamento pesi, nel raquetball (Papini e Amaya Cassino impegnati nel doppio misto), nel sambo, nel softball e nel freesbee

