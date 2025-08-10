LIVE World Games 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su nuoto pinnato, apnea e canoa maratona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.21: FISTBALL – L’Italia avrebbe dovuto disputare due partite oggi del girone preliminare contro Argentina e Nuova Zelanda ma le gare sono state rinviate per maltempo e non si sa ancora quando si potranno disputare

7.18: DRAGON BOAT – Sono già stati assegnati 12 titoli in questa mattinata. A farla da padrone è stato il dragon boat. Nell’Open 8-seater 200m oro all’Indonesia, argento alla Thailandia e bronzo a Taipei. Nel 10-seater 200m oro alla thailandia,. argento alla Cina e bronzo all’Ucraina. Nell’Open 8-seater 500m oro all’Ucraina, argento all’Indonesia, bronzo alla thailandia. Nel 10-seater 500m oro all’Indonesia, argento all’Ucraina, bronzo alla Thailandia. Nel 10-seater 2000m Pursuit Race oro all’Ucraina, argento all’Indonesia, bronzo alla Spagna

7.15: In questo momento sono 13.15 a Chengdu e andiamo a riepilogare quello che è avvenuto nella mattinata cinese in questa giornata molto attesa ai World Games

7.13: Ancora tantissimo da raccontare per quel che concerne gli sport rimasti di recente fuori dal giro olimpico. L’Italia, dopo le prime quattro giornate di gare, occupa la seconda posizione nel medagliere alle spalle della Germania e anche oggi sono tante le carte da podio per la spedizione azzurra. Sono ben 49 i titoli che vengono assegnati nella giornata odierna.

7.10: Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei World Games 2025 in corso di svolgimento a Chengdu in Cina.

L’Italia si presenta in questa seconda giornata con fondate possibilità di medaglia, le più attese arrivano dal nuoto pinnato dove l’uomo più atteso è Marco Orsi, il “bomber” nazionale che da qualche anno si dedica anche a questa pratica pur senza aver abbandonato l’attività olimpica. Oggi Orsi è in finale nella categoria BI Fins 100 metri, ma c’è una squadra azzurra che può fare molto bene nelle finali.

Italia protagonista, sulla carta, anche nell’apnea dove la formazione italiana si presenta agguerrita e con le credenziali giuste per puntare al massimo. I protagonisti azzurri di questa specialità sono Mauro Generali, Matteo Michele Airoldi, Livia Bregonzio, Cristina Maria Rodda.

Nella canoa maratona sarà Susanna Cicali in campo femminile, altra atleta che arriva dalle discipline olimpiche e Andrea Dal Bianco in campo maschile a rappresentare l’Italia. Gli altri sport in programma oggi sono la ginnastica acrobatica, il beach handball, il frisbee, il dragon boat, uil fistball, il floorball, l’hockey Inline, il Ju-Jitsu, il korfball, il lacrosse, il Muay Thai, l’orienteering, il softball, lo squash, la Ginnastica Trampolino, il tiro alla fune, lo sci nautico e il Wushu.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei World Games 2025 in corso di svolgimento a Chengdu in Cina: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Gli aggiornamenti per quel che riguarda questa giornata dei World Games inizieranno alle ore 7:30. Buon divertimento!