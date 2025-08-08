LIVE World Games 2025 in DIRETTA: Italia subito protagonista con orienteering, salvamento, arco e karate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei World Games 2025. Inizia la manifestazione multidisciplinare degli sport non Olimpici o in orbita Olimpica. Italia che vuole essere subito protagonista con orienteering, salvamento, arco e karate. Numerosissimi gli eventi che si susseguiranno in quel di Chengdu (Cina), città ospitante dell’attesissima kermesse.

Nel compound di tiro con l’arco l’Italia gioca le carte Elisa Roner e Marco Bruno, che inizieranno il loro percorso dai trentaduesimi di finale. Azzurri che poi si uniranno nella prova a squadre mista dove troveranno ai quarti di finale la Danimarca. Nel Karate spazio ai gironi eliminatori della specialità del Kata con al via Terryana D’Onofrio ed Alessio Ghinami. Per quel che riguarda il Kumite l’Italia verrà rappresentata da Erminia Perfetto ed Angelo Crescenzo, oro europeo nel 2023 e Mondiale nel 2018 nella categoria dei -60 kg.

Nell’orienteering, sport nato in Scandinavia che mette in risalto le qualità di orientamento in percorsi prestabiliti, nella media distanza maschile gli azzurri ci provano con Mattia Debertolis e Francesco Mariani, al femminile spazio a Anna Pradel e Caterina Dallera. Altre chance di medaglia arriveranno infine dal salvamento in piscina. Nella finale dei 100 misti femminili al via Anna Pirovano ed Helene Giovanelli, in quella maschile Francesco Ippolito e Simone Lucchi. Italia tra le nazioni favorite anche nelle 4×50 e nelle finali dei 100 metri con manichino in cui parteciperanno Lucrezia Fabretti, Federica Volpini, Andrea Borona e Davide Cremonini. Programma della vasca che si chiuderà con i 200 super. Anche in questo caso la spedizione italiana punta dritta alle medaglie.

La prima giornata dei World Games 2025 inizierà alle 7.30.