LIVE World Games 2025 in DIRETTA: Maiorca d’argento nel pattinaggio a rotelle! Rebagliati in finale nell’arco

7.22: TIRO CON L’ARCO – Alle 8.30 sarà la volta della semifinale maschile tra Matteo Borsani e l’olandese Bakker.

7.19: TIRO CON L’ARCO – Ottime notizie dal Qinglong Lake Park. Chiara Rebagliati è in finale nel tiro di campagna con l’arco ricurvo. Battuta allo shoot off la tedesca Tippler. L’incontro si era chiuso 53-53. Tra poco Roberta Di Francesco affronta la slovacca Barankova nella seconda semifinale

7.16: PATTINAGGIO – Nella notte italiana è arrivata la prima medaglia di giornata per gli azzurri e porta la firma di Vincenzo Maiorca nel pattinaggio velocità. Il siciliano ha conquistato l’argento nella specialità dei 100 metri Sprint. Nella finale a tre l’azzurro ha concluso con il crono di 9.715, venendo battuto solo dallo spagnolo Jhoan Sebastian Guzman Bitar, che ieri si era imposto anche nella gara sul giro. L’iberico ha prevalso in 9.530, precedendo Maiorca e il tedesco Ron Pucklitsch (9.905).

7.13: In quel di Chengdu nuove possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie in casa Italia. Azzurri che confidano nel tiro di campagna e nella riscossa del pattinaggio a rotelle per mettere in cassaforte la top 5 del medagliere e continuare a sognare un posto tra le migliori tre spedizioni.

7.10: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quintultima giornata dei World Games 2025

Speranze azzurre riposte in special modo nel tiro con l’arco (campagna ricurvo) in cui saranno tre gli italiani a giocarsi le medaglie. Partiranno dalle semifinali infatti Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco, impegnate rispettivamente contro la tedesca Tartler e la slovacca Barankova. Alle 8.30 sarà la volta della semifinale maschile tra Matteo Borsani e l’olandese Bakker. Proveranno a riscattarsi invece i pattinatori con Asja Varani e Vincenzo Maiorca impegnati nello sprint 100 metri. Nella corsa ad eliminazione (15 km) l’Italia si affida ad Edda Paluzzi e Daniel Niero.

Chance di medaglia anche per quel che riguarda la kickboxing. Alle 12.15 Gabriele Lanzilao sfiderà nella semifinale dei -63 kg il bulgaro Radulov, mentre nei -50 kg femminili Federica Trovalusci attende la slovena Barada. Alle 13.30 Francesca Ceci incrocia nella semifinale dei -60 kg la britannica Neyens. Per quel che riguarda le arti marziali spazio anche alle gare di Sambo, dove non ci saranno azzurri. Italia invece protagonista nei gironi eliminatori di canoa polo dove gli uomini esordiranno contro la Germania, mentre le donne troveranno l’Olanda.

La quintultima giornata dei World Games 2025 inizierà alle 3.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 7.30. Buon divertimento e forza azzurri!