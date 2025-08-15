LIVE World Games 2025 in DIRETTA: bocce, pattinaggio ed arrampicata per arricchire il medagliere dell’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terzultima giornata dei World Games 2025. L’Italia deve difendere la top 5 nel medagliere dagli attacchi di Ungheria e Francia, e per farlo confida in bocce, pattinaggio ed arrampicata calano numerosi assi. Necessario non steccare negli appuntamenti in cui gli azzurri partono con i favori del pronostico.

Nelle bocce Ivan Soligon ripartirà dalle semifinali del lyonnaise progressive affrontano lo sloveno Povh. Nel petanque di precisione Andrea Chiapello attende in semifinale il thailandese Khamdee. Italia che affronterà la Turchia nella semifinale del tornoe a squadre di lyonnaise tiro veloce, mentre nel doppio di petanque ci sarà la Spagna sulla srada verso la qualificazione alla fase ed eliminazione diretta. Nel pattinaggio a rotelle su pista Asja Varani e Vincenzo Maiorca saranno impegnati nei 1000 metri sprint. Per Edda Paluzzi e Daniel Niero spazio ai 10000 metri della corsa ad eliminazione.

Per quel che riguarda l’arrampicata sportiva Agnese Fiorio, Giulia Randi, Beatrice Anna Colli e Sara Strocchi partiranno dalle batterie dello sprint. Stesso discorso al maschile per Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda e Luca Robbiati. Italia impegnata anche nei quarti di finale dei tornei di canoa polo, con gli uomini che sfideranno la Spagna, e le donne impegnate contro l’Iran.

La terzultima giornata dei World Games 2025 inizierà alle 2.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 7.30. Buon divertimento e forza azzurri!