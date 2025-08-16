Live Sport
LIVE World Games 2025 in DIRETTA: arco, canoa polo e bocce per scalare il medagliere!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei World Games 2025. A Chengdu (Cina) vanno via via ultimandosi tutti gli appuntamenti, ma non mancheranno ulteriori occasioni che serviranno a stilare il medagliere definitivo della manifestazione multidisciplinare. L’Italia può cementare la top 5 ed attaccare la terza posizione dell’Ucraina grazie a tiro con l’arco, bocce e canoa polo.
Nell’arco nudo spazio alle semifinali con Cinzia Noziglia e Simone Barbieri che affronteranno rispettivamente gli australiani Nicky e Simon John Fairweather. Per quel che riguarda la canoa polo la squadra maschile troverà in semifinale la Danimarca, mentre le azzurre fronteggeranno la Germania prima di tuffarsi nelle finali programmate nel primissimo pomeriggio italiano.
Grossa chance anche nelle bocce con la finalissima per l’oro del tiro di precisione del petanque tra Andrea Chiapello ed il beninese Marcel Gnetable. Italia del doppio misto del petanque impegnata inoltre nell’ultimo match del girone B contro la Spagna. Interessante anche la staffetta speed dell’arrampicata sportiva dove la spedizione italiana parteciperà con 4 compagini (2 al maschile e 2 al femminile). Infine l’Italia ci proverà nella ginnastica aerobica con il dance ed il trio.
La penultima giornata dei World Games 2025 inizierà alle 3.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 7.30. Buon divertimento e forza azzurri!