LIVE Vuelta a Burgos 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il Puerto de Orduña può decidere la frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA 4A TAPPA DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Vuelta a Burgos 2025. 184.1 km da Monasterio de San Pedro de Cardena a Valpuesta per una frazione mossa che presenta oltre 2500 metri di dislivello e 4 GPM di cui uno di prima categoria. Il Puerto de Orduña potrà infatti fungere da trampolino di lancio essendo situato a circa 25 km dall’arrivo.

Primi 50 km semplici con un lungo falsopiano in discesa che porterà alla prima salita di giornata, ovvero i 7 km al 3,5% dell’Alto de Barcina. Altri 30 km di respiro per superare l’altipiano di Alto de Pena Angulo, la cui successiva discesa proietterà la corsa verso Puerto de Ozeka (2.7 km all’8,9% di pendenza media e punte al 16%). Subito dopo spazio alla salita di San Miguel (3.7 km al 4,7% ma ultimi 1200 metri all’8%). Nuova discesa e via all’ascesa decisiva. Puerto de Orduna misura quasi 8 km ed offre una pendenza media del 7,6% con picchi al 12%. Dalla vetta mancheranno 22 km, con la discesa che terminerà ai -6 dall’arrivo.

Lo spagnolo Roger Adrià (Red Bull-BORA-hansgrohe) difende la maglia da leader dopo il blitz al Castello di Burgos. L’iberico dovrà difendersi dalle scorribande del messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) e di Giulio Ciccone (Lidl-Trek), parsi i più brillanti quando la strada sale. Proveranno l’acuto gli esperti Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ed Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Occhi puntati anche sui finisseur come il giovane irlandese Archie Ryan (EF Education-Easypost) e Diego Ulissi (XDS Astana), che proveranno a tener duro lungo le rampe dell’ultimo GPM. Dopo il buon avvio Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) cercheranno conferme in questa tappa da non fallire.

La terza tappa della Vuelta a Burgos 2025 inizierà alle 12.07. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento a tutti!