LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la semifinale maschile dal trampolino dei 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8:44 Triplo e mezzo indietro raggruppato leggermente scarso per Shleikher. Il russo ottiene 66.60 punti scivolando in quarta posizione provvisoria prima dei cinesi e del messicano Olvera Ibarra.

8:42 Triplo e mezzo rovesciato elegantissimo di Weseman. Il tedesco riceve 84.00 punti e vola in testa con 233.60. Con lo stesso tuffo il britannico Houlden rimedia lo score di 66.50.

8:41 Scarso Stone sul triplo e mezzo avanti carpiato. Il neozelandese, dopo aver stupito nelle eliminatorie, sta faticando non poso in semifinale. 186.10 a metà gara per l’oceanico. Il colombiano Uribe si salva con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Per il sudamericano ci sono 70.30 punti e la prima posizione provvisoria.

8:39 Sho Sakai passa al comando siglando un doppio con doppio da 71.40. 215.40 punti in totale per il nipponico. Doppio e mezzo indietro carpiato da 64.50 per il francese Bouyer.

8:37 Molchanov rientra in gioco mettendo a segno un ottimo quadruplo e mezzo avanti raggruppato. 76.00 punti per il russo, che rimedia all’errore precedente.

8:35 Si salva Yi Jaegyeong, arrivato in punta di trampolino con il pre-salto. 59.50 per il sudcoreano, ma poteva andare peggio. Chyzhovskyi sbaglia nettamente il quadruplo e mezzo raggruppato. L’ucraino racimola appena 22.80 punti e compromette la qualificazione.

8:34 Sbaglia il doppio e mezzo rovesciato carpiato (3.0) Farouk. L’egiziano, settimo dopo la seconda rotazione, perderà posizioni a causa dello score di 54.00. Triplo e mezzo rovesciato invece superbo dell’americano Dyer, che riceve 73.50 punti.

TERZA ROTAZIONE

8:31 Uno e mezzo rovesciato con 3 avvitamenti e mezzo da 94.50 punti per Wang Zongyuan. Splendido tuffo del cinese, che conduce a quota 182.90 dinanzi al connazionale Cao Yuan (165.50) ed al britannico Houlden (158.10).

8:30 Triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottimo di Olvera Ibarra. Il messicano piazza la zampata da 84.00 punti che gli consente di irrompere nella top five.

8:29 71.75 per il russo Shleikher, che si inserisce in terza posizione. Cao Yuan continua ad impressionare ricevendo 84.00 punti. Prima posizione per il cinese in attesa del connazionale.

8:27 Triplo e mezzo avanti da 78.20 del tedesco Weseman. Triplo e mezzo ritornato invece del britannico Houlden che gli vale 79.90 e la prima posizione a 158.10 punti.

8:26 Errore con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato per il neozelandese Stone, che rimedia lo score di 58.50. Splendido doppio e mezzo avanti con 3 avvitamenti del colombiano Uribe Bermudez, che porta a casa 79.95 punti e vola al comando a quota 156.45.

8:24 Bellissimo il doppio e mezzo rovesciato carpiato di Sho Sakai. Per il giapponese arrivano 73.50 punti e la terza posizione provvisoria alle spalle di Farouk e Chyzhovskyi Bene anche Bouyer con il triplo e mezzo carpiato. 72.85 per il francese.

8:23 Per il canadese Carson Paul un doppio con doppio da 69.70. Errore di Molchanov con il doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti. Il russo perde posizioni ricevendo 58.50 punti.

8:21 Buono anche il doppio con doppio di Yi Jaegyeong. Il sudcoreano rimedia 71.40 punti. Doppio e mezzo ritornato ben fatto dall’ucraino Chyzhovskyi, che in sicurezza guadagna lo score di 64.50 dopo l’ottimo avvio.

8:20 Doppio con doppio eccellente di Farouk L’egiziano porta a casa 79.90 punti e risalirà dalla dodicesima posizione. L’americano Dyer entra abbondante con il triplo e mezzo ritornato ricevendo lo score di 64.50.

8:18 Il dominicano Ruvalcava sigla un doppio e mezzo indietro da 63.00 punti. Triplo e mezzo avanti carpiato di Shin Jungwhi che vale invece lo score di 62.00.

SECONDA ROTAZIONE

8:17 Triplo e mezzo ritornato da urlo di Wang Zongyuan. Il cinese prende il largo conquistando 88.40 punti.

8:16 Il messicano Olvera Ibarra inizia in rincorsa questa semifinale. 68.00 punti per il centroamericano, tredicesimo.

8:15 78.20 per il russo Shleikher, autore di un superbo triplo e mezzo ritornato. Con il medesimo tuffo il cinese Cao Yuan vola in testa ricevendo 81.60. Ad occhio sembrava più elegante e pulito quello dell’atleta che concorre sotto bandiera neutrale.

8:13 71.40 con il triplo e mezzo ritornato per il tedesco Weseman, mentre il britannico Houlden piazza un doppio con doppio da 78.20 inserendosi in seconda posizione alle spalle di Chyzhovskyi.

8:11 Non all’altezza di Sakai il neozelandese Stone con il doppio e mezzo ritornato. Per l’oceanico ci sono 63.00 punti. Uribe Bermudez con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato parte bene portando a casa 76.50 punti.

8:10 Doppio e mezzo ritornato perfetto del giapponese Sakai, che si salva dal coefficiente basso ricevendo 70.50. Il francese Bouyer porta a casa invece lo score di 71.40.

8:08 Triplo e mezzo avanti carpiato del canadese Carson che riceve 63.55, piccolo errore sul pre-salto. Per il russo Molchanov arrivano invece 73.10 punti.

8:07 Yi Jaegyeong piazza un doppio e mezzo avanti da 62.00 punti. Doppio con doppio splendido dell’ucraino Chyzhovskyi, che balza al comando con lo score di 79.90.

8:06 69.75 per l’egiziano Farouk, che parte con il piede giusto. Per l’americano Dyer ci sono 61.20 punti dopo il primo tuffo.

8:04 Il dominicano Ruvalcaba apre le danze con un doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 71.40 punti. Sarà una gara dall’elevato tasso tecnico. Per il sudcoreano Shin Jungwhi un buon doppio e mezzo ritornato carpiato da 64.50.

INIZIA LA GARA

7:58 Pochi minuti al via della semifinale dal trampolino dei 3 metri maschili. 18 gli atleti che si contenderanno i 12 posti riservati ai finalisti. Scopriamo l’elenco dei partecipanti:

Jonathan Ruvalcaba (DOM)

Shin Jungwhi (KOR)

Mohamed Ahmed Farouk (EGY

Collier Dyer (USA)

Yi Jaegyeong (KOR)

Bohdan Chyzhovskyi (UKR)

Carson Paul (CAN)

Ilia Molchanov (NAB)

Sho Sakai (JPN)

Jules Bouyer (FRA)

Liam Stone (NZL)

Luis Felipe Uribe Bermudez (COL)

Moritz Wesemann (GER)

Jordan Houlden (GBR)

Nikita Shleikher (NAB)

Cao Yuan (CHN)

Osmar Olvera Ibarra (MEX)

Wang Zongyuan (CHN)

7:53 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di questa nuova giornata dei Mondiali di tuffi. Nella notte italiana sono arrivate le qualificazioni alle semifinali dal trampolino dei 3 metri di Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. Spazio ora alle semifinali maschili dove purtroppo non ci saranno azzurri.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE dedicata alla semifinale e alla finale della gara di tuffi dal trampolino 3 metri uomini, con nessun italiano ancora in competizione vista l’eliminazione nei preliminari di Matteo Santoro e Giovanni Tocci che non sono riusciti a raggiungere le prime diciotto posizioni: il primo ha terminato la quinta rotazione al ventiquattresimo posto, mentre il secondo ha concluso alla diciannovesima posizione, ad un soffio dalla qualificazione.

Prima dell’inizio del programma maschile, alle 3.00 di notte (orario italiano) vi saranno i preliminari del trampolino 3 metri femminili, con le nostre Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini che gareggeranno per l’accesso alla semifinale. Tornando al programma maschile, che inizierà alle 8.00 all’OCBC Aquatic Center di Singapore, il livello sembrerebbe essere molto visto che tutti hanno voglia di incidere in questi ultimi giorni di gare, con i Mondiali di nuoto 2025 di Singapore che termineranno domenica 3 agosto.

Ci saranno, nel corso dei cinque round della semifinale, dei salti dal coefficiente di difficoltà molto alto, con alcuni tuffatori che raggiungeranno anche esercizi da 3.9. Il grande favorito resta il cinese Wang Zongyuan, qualificato alla semifinale con il primo punteggio dei preliminari, davanti al messicano Osmar Olvera Ibarra e il connazionale Cao Yuan.

La speranza è di poterci godere due gare di altissimo livello, con l’amarezza dell’assenza di atleti italiani che resta. Tuttavia, come detto, il livello sarà molto alto già nella semifinale che inizierà alle 8.00, seguendo il fuso orario della nostra penisola, con la successiva finale che invece partirà dalle 11.30 con i migliori dodici che se la giocheranno fino alla fine per delle importantissime medaglie per la categoria. Ovviamente, potrete seguire entrambi gli eventi qui, su OA Sport, che vi propone la Diretta LIVE testuale di tutto il programma maschile: buon divertimento a tutti!