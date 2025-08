LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Chiara Pellacani per un nuovo sogno dai 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE del programma femminile di tuffi con la semifinale e la finale del trampolino dai 3 metri, con le nostre Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini che incominceranno proprio dalle semifinali per poter rientrare nelle prime dodici posizioni e partecipare alla gara per le medaglie. Le due azzurre, al termine dei preliminari, hanno raggiunto rispettivamente la sesta e la quindicesima posizione in classifica.

Mentre Pizzini punta a partecipare all’eventuale finale di domani, obiettivo più che possibile da raggiungere per un talento come lei, Pellacani mira a qualcosa di sicuramente più importante visto l’oro e il bronzo già ottenuti nel corso di questi Mondiali di Singapore. Ovviamente, le favorite sono le cinesi Jia Chen e Yiwen Chen, con la nostra azzurra che però può dire la sua e sorprendere anche nel trampolino dai 3 metri.

Il programma dei tuffi di domani, sabato 2 agosto, inizierà alle 6 (orario italiano) con i preliminari della piattaforma maschile dai 10 metri e con gli italiani Riccardo Giovannini e Simone Conte che gareggeranno per un posto in semifinale. Successivamente, alle 9.00 (orario italiano) inizierà questa attesissima semifinale con Pellacani che vuole confermarsi e Pizzini che vuole sorprendere. La finale, invece, inizierà alle 12.00 (orario italiano), terminando cosi la penultima giornata dei tuffi ai Mondiali di nuoto a Singapore.

Ovviamente, potrete seguire sia la semifinale che la finale femminile dal trampolino 3 metri qui su OA Sport, che vi propone la cronaca testuale in Diretta LIVE, con la speranza che Chiara Pellacani possa riconfermarsi al top del mondo e riottenere una medaglia che renderebbe la sua tournée asiatica davvero eccezionale e ai limiti del leggendario. Buon divertimento a tutti!