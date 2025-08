LIVE Sonego-Rublev, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: l’azzurro può giocarsela!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del Masters 1000 di Toronto (CAN) che vede di fronte Lorenzo SONEGO e Andrey Rublev per un posto negli ottavi di finale!

L’azzurro ha sconfitto brillantemente il cinese Bu Yuchaokete all’esordio, da testa di serie, in questo Open del Canada e adesso si trova ad affrontare una importante testa di serie quale il russo. Quest’ultimo pare essere il leggera risalita dopo aver raggiunto un pesante ottavo di finale a Wimbledon e aver addirittura messo paura a sua maestà Carlos Alcaraz. Servirà la miglior versione del torinese per provarci!

La classifica torna a sorridere per l’azzurro, che grazie alla bella partita vinta ieri l’altro ha così consolidato la 36^ posizione virtuale e il sorpasso su Matteo Arnaldi: vincendo oggi si issa in 35^ posizione live. Inutile sottolineare quanto sarebbe importante una doppia vittoria in un torneo al di fuori dei due Slam in cui ha stra-corso Sonego questa stagione. Sarebbe la prima volta! Abbiamo ancora negli occhi la splendida rimonta dell’azzurro sul russo a Parigi 2023 da 0-2 sotto!

I precedenti dicono che si può fare! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del Masters 1000 di Toronto (CAN) che vede di fronte Lorenzo SONEGO e Andrey Rublev: si gioca alle ore 18:30! Vi aspettiamo!