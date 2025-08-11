LIVE Sonego-Fritz, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il piemontese chiamato all’impresa per approdare agli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale di Sonego-Fritz, incontro valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2025. Dopo la vittoria in due set sul belga Zizou Bergs, il torinese scende in campo contro il numero 4 del ranking mondiale Taylor Fritz, reduce dalle semifinali di Toronto e Wimbledon.

Lo statunitense è un osso durissimo, in quanto il cemento è la sua superficie prediletta. Tuttavia, nelle passate edizioni del corrente torneo, Taylor non ha ben figurato, non spingendosi oltre i quarti di finale del 2022 e del 2023. L’americano è arrivato in Ohio dopo la semifinale di Toronto, dove non è riuscito a prevalere nei confronti del connazionale Ben Shelton, poi vincitore del torneo.

Quest’oggi, Taylor parte inevitabilmente favorito, lo dicono i numeri: nei precedenti sui campi in cemento, Fritz non ha mai perso contro Sonego, il quale è riuscito a conquistare a malapena un set in quattro occasioni.

D’altro canto, l’azzurro vuole sfatare questo tabù, ma dovrà esprimersi al meglio, facendo affidamento sul servizio e sul dritto, armi cardini del repertorio che hanno funzionato alla grande contro il belga Bergs.

Le spedizioni di Washington e Toronto non hanno lasciato ottimi segnali, tre partite e due sconfitte. Oggi Lorenzo cerca il riscatto contro uno degli avversari più tosti di tutto il circuito, avversario che non batte da ben quattro anni, dalla semifinale dell’ATP 250 di Cagliari datata 2021.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Sonego-Fritz, match valevole per i sedicesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2025. La partita è fissata come terzo match sul campo centrale a partire dalle 17:00, dopo gli incontri del femminile Bouzas Maneiro-Townsend e Sabalenka-Raducanu. Buon divertimento, vi aspettiamo!