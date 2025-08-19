LIVE Sinner/Siniakova-Zverev/Bencic, US Open 2025 in DIRETTA: inizia una nuova avventura nel doppio misto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale del torneo di doppio misto degli US Open 2025 tra Jannik Sinner/Katerina Siniakova ed Alexander Zverev/Belinda Bencic. A New York ha inizio lo spettacolo con la nuova formula del misto che tanto ha fatto discutere nelle passate settimane. Dopo il forfait dell’americana Emma Navarro l’altoatesino ha assoldato la forte doppista ceca. I vincente della sfida troveranno poco dopo nei quarti Townsend/Shelton o Anisimova/Rune.

Nuova avventura per il numero uno del mondo, che accoglie al suo fianco la 11 volte campionessa Slam di doppio. Siniakova, ventinovenne di Hradec Králové (Repubblica Ceca), è infatti una delle maggiori specialiste del doppio, ed in questa stagione ha trionfato nel misto di Wimbledon in compagnia dell’olandese Sem Verbeek. Jannik nel recente passato ha avuto modo di dimostrare le sue qualità da doppista nei vittoriosi match di Coppa Davis.

Gli avversari dell’esordio saranno il tedesco Alexander Zverev e la svizzera Belinda Bencic. L’elvetica vanta una medaglia d’argento Olimpica in doppio conquistata al fianco di Viktorija Golubic a Tokyo 2020. Diverse incognite circa la condizione fisica del teutonico, che sabato ha completato la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati soltanto per onor di firma visibilmente in condizioni precarie.

La sfida di ottavi di finale del torneo di doppio misto degli US Open 2025 tra Jannik Sinner/Katerina Siniakova ed Alexander Zverev/Belinda Bencic sarà il quarto match sul Louis Armstrong Stadium a partire dalle 17.00 , ed il secondo dalle 19.30 dopo Townsend/Shelton-Anisimova/Rune. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!