LIVE Sinner-Shapovalov, US Open 2025 in DIRETTA: c’è un precedente antico da vendicare

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valido per il terzo turno degli US Open 2025. Sul cemento di Flushing Meadows, a New York, il n.1 del mondo dovrà affrontare un avversario di grande talento, che negli ultimi anni ha finito per perdersi un po’ per strada, ma negli ultimi mesi sembra sulla retta via per tornare a livelli importanti.

Un incrocio di stili: da un lato il pragmatismo e la potenza di Sinner; dall’altro il genio creativo di Shapovalov, esaltato dal suo essere mancino e dal giocare il rovescio a una mano. Una partita complica per Jannik per molteplici motivi. In primis, per le caratteristiche di Denis, tennista in grado di variazioni di ritmo improvvise che non danno punti di riferimento.

In più, il canadese è molto insidioso al servizio. La tipica curva mancina da sinistra potrebbe essere un fattore e creare dei problemi a Jannik in risposta. In più, la copertura del campo col dritto lungolinea è un’altra insidia da tenere a mente. In altre parole, un confronto insidioso al terzo turno, che Jannik dovrà affrontare con la massima attenzione.

C’è un solo precedente tra i due, risalente al primo turno degli Australian Open del 2021. Una partita in cui vinse Shapovalov al quinto set col punteggio di 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4. Una partita nella quale l’azzurro pagò anche le fatiche del torneo precedente a Melbourne, dove conquistò il titolo, battendo in finale Stefano Travaglia. Di acqua ne è passata sotto i ponti e sicuramente, come è accaduto con Felix Auger-Aliassime, Jannik ha voglia di regolare i conti anche con l’altro canadese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valido per il terzo turno degli US Open 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita andrà in scena domani e lo spettacolo non mancherà di certo. Buon divertimento!