LIVE Sinner-Popyrin, US Open 2025 in DIRETTA: si alza subito l’asticella contro l’australiano

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nel maggio del 2021 si arrese in due parziali sulla terra rossa dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Il vincente dell’incontro troverà al terzo turno uno tra il canadese Denis Shapovalov ed il francese Valentin Royer.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con lo Slam statunitense dopo aver smaltito il virus che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 5 giochi nella finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Vincitore di Australian Open e Wimbledon l’azzurro proverà a confermare il titolo colto a Flushing Meadows nella passata stagione ed a rintuzzare l’assalto alla prima posizione del ranking proprio che arriva proprio dal rivale iberico. Nel primo turno ha lasciato appena 4 giochi al ceco Kopriva.

Dal canto suo Popyrin, ventiseienne di Sydney (Australia), arriva a sfidare il n.1 del ranking mondiale a margine del successo per 3-0 sul rientrante finlandese Ruusuvuori. Dotato di ottimo servizio e di un penetrante dritto il tennista di origini russe, numero 36 ATP, in carriera vanta tre titoli su cui spicca l’ATP Masters 1000 di Toronto conquistato nella passata stagione.

La sfida di secondo turno degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin sarà inserita molto probabilmente nella sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium. Vi aggiorneremo con l’orario ufficiale non appena l’organizzazione dello Slam americano stilerà l’ordine di gioco di domani.