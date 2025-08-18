LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: scontro diretto per il n.1 a fine anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sedicesimo confronto diretto in assoluto tra i due dominatori del tennis mondiale con l’azzurro che insegue nel bilancio dopo aver ceduto in 9 occasioni all’iberico. Gli ultimi due match risalgono alle finali Slam di Roland Garros e Wimbledon con l’altoatesino vincitore sui prati dell’All England Club e runner up a Parigi dopo aver mancato 3 Championship Point.

Sinner, ventiquattrenne da pochi giorni, si presenta all’appuntamento da numero uno del mondo dopo aver centrato il suo primo Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro, dopo aver saltato il Masters 1000 di Toronto, vuole preparare al meglio la marcia di avvicinamento agli US Open e nel suo cammino ha lasciato appena 2 giochi al colombiano Galan all’esordio prima di superare in due parziali il canadese Diallo ed il francese Mannarino. Jannik ha per la prima volta in carriera battuto il canadese Auger-Aliassime lasciandogli la miseria di 2 game, per poi porre fine alla sorprendente cavalcata del francese Atmane.

Dal canto suo Alcaraz, ventiduenne di El Palmar (Murcia, Spagna), arriva alla finalissima a margine di 5 incontri solidi nei quali ha ceduto appena 2 set. Nel secondo turno l’iberico ha lasciato un parziale al bosniaco Dzumhur, mentre ai quarti è venuto a capo di un complicato match contro il russo Rublev. In semifinale lo spagnolo ha liquidato in due set un claudicante Zverev. Sarà una sfida come sempre spettacolare tra i due assi del tennis internazionale con vista sugli US Open.

La finalissima dell'ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz inizierà alle 21.00.