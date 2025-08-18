LIVE Paolini-Swiatek, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: l’azzurra vuole cancellare il suo incubo peggiore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ DALLE ORE 21.00

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del WTA 1000 di Cincinnati 2025 che vede di fronte la damigella azzurra Jasmine PAOLINI e la polacca campionessa di Wimbledon Iga SWIATEK. Si gioca per il titolo!

Una giornata di tennis che non dimenticheremo quella odierna. La seconda delle due finali del prestigioso torneo dell’Ohio vede di fronte due giocatrici che si potrebbero definire ‘rinate’ dai rispettivi momenti grigi. La polacca aveva vinto la finale del Roland Garros 2024 proprio contro l’azzurra, ma poi era sprofondata in un periodo molto negativo che si è interrotto praticamente solo con la vittoria di Wimbledon, a sorpresa, poche settimane fa.

Paolini veniva da un po’ di sconfitte premature dopo la meravigliosa affermazione di Wimbledon, ma ecco che tra mille difficoltà accorse nella settimana statunitense è riuscita a ritrovare le qualità di indomita guerriera che l’hanno portata due volte in finale in un Major e a vincere due titoli WTA 1000! Il percorso è stato impervio, dal primo turno con Sakkari al quarto di finale vinto in rimonta contro Gauff. Oggi potrà giocare senza nulla da perdere contro una rivale che ha sempre sofferto oltremodo.

Precedenti che infatti narrano di un 0-5 con uno 0-1 nel 2025, con le due che si sono affrontate sull’erba tedesca di Eastborue ed ebbe la meglio la polacca in due facili parziali. Alzare il titolo per l’azzurra significherebbe salire in settima posizione in classifica mondiale scavalcando anche Zheng e assicurarsi una testa di serie di lusso agli US Open. Nella race vincere vorrebbe dire non solo tornare live dentro il ‘Master’ di fine anno ma anche di saltare via 3 rivali e issarsi al 6° posto!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match che vale il titolo a Cincinnati 2025 tra la toscana Jasmine PAOLINI e la polacca Iga Swiatek, si giocherà dopo la premiazione della finale maschile: SINNER-Alcaraz! L’Italia sogna una magica doppietta in Ohio (USA). Vi aspettiamo, comunque vada: godiamocela!