LIVE Paolini-Krueger, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: la toscana a caccia di conferme contro l’americana per approdare agli ottavi

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati tra Jasmine Paolini e l’americana Ashlyn Krueger. Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che sfiderà agli ottavi una tra la statunitense Jovic e la ceca Krejcikova.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’appuntamento a margine di un periodo difficoltoso. L’azzurra ha smarrito una valanga di punti cedendo agli ottavi del Roland Garros ed al secondo turno di Wimbledon, prima di uscire subito al primo turno nel WTA di Montreal. La toscana è venuta a capo di un intricato match contro la greca Sakkari, superando l’ellenica con un doppio e combattuto 7-6. Scivolata alla posizione numero 9 del ranking WTA Jasmine vuole ritrovare il suo miglior tennis sul cemento americano.

Dal canto suo Krueger, ventunenne di Springfield (Missouri, Stati Uniti d’America), arriva al terzo turno dopo aver sconfitto in tre parziali la lettone Sevastova. Numero 35 delle classifiche mondiali, in carriera vanta un successo colto sul cemento di Osaka nel 2023. In questa stagione ha raggiunto la finale nel torneo WTA 500 di Abu Dhabi, i quarti a Brisbane ed Adelaide, ed infine gli ottavi a Miami.

La sfida di terzo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati tra Jasmine Paolini e l’americana Ashlyn Krueger sarà il secondo incontro sul Grandstand a partire dalle 17.00 dopo Jovic-Krejcikova. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!