LIVE Paolini-Aiava, US Open 2025 in DIRETTA: la n.1 azzurra in campo nella notte

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Destanee Aiava, partita valevole per il primo turno degli US Open 2025.Inizia l’ultimo Slam della stagione per la numero uno d’Italia che esordirà contro una qualificata australiana.

Paolini arriva a questo torneo in grande fiducia: dopo un’estate complicata con l’eliminazione al secondo turno di Wimbledon, sconfitta da K.Rakhimova, ed all’esordio a Montreal, per mano di A.Ito, la toscana è stata protagonista di una grande cavalcata nel WTA 1000 di Cincinnati. In Ohio la numero 8 del mondo ha sconfitto Sakkari, Krueger, Krejcikova, Gauff e Kudermetova prima di arrendersi in finale ad Iga Swiatek.

Aiava è arrivata a questo torneo da numero 168 del mondo dopo una stagione in cui ha raccolto pochissimi successi tra il circuito maggiore e quello ITF. A sorpresa l’australiana è riuscita a superare le qualificazioni a Flushing Meadows battendo, sempre in tre set, Sara Bejlek, Justina Mikulskyte ed Ella Seidel. Quello odierno sarà il primo incontro ufficiale tra le due giocatrici.

Jasmine Paolini e Destanee Aiava avranno il compito di aprire la sessione serale sul Louis Armstrong Stadium alle 19.00 locali, l’1.00 italiana. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Aiava con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!