LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio guida la 4×200 sl, Longobardo ci prova nei 200 rana

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali juniores di Otopeni in Romania. L’Italia è presente con 26 atleti (13 uomini e 13 donne) e si è già resa grande protagonista della rassegna con tre medaglie nelle prime due giornate (argento nella 4×100 stile libero uomini e bronzo nella 4×200 stile libero donne e oro di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile) e molti piazzamenti prestigiosi.

Tra i nomi di punta c’è Carlos D’Ambrosio, che si è reso già grande protagonista. In campo femminile spiccano Emma Vittoria Giannelli, chiamata a guidare il mezzofondo azzurro nei 400, 800 e 1500 sl, Bianca Nannucci, protagonista di una stagione intensa tra Europei juniores, Mondiali assoluti di Singapore e rassegne nazionali di categoria, le raniste Irene Burato e Mia Franco e Greta Rossi (100 sl e 100 farfalla). Attenzione anche a Daniele Del Signore (dorso e misti) e alla giovanissima Alessandra Mao nello stile libero.

Oggi si parte con le batterie dei 50 dorso donne. Chiara Lamanna e Greta Rossi cercheranno di superare il primo turno. Le grandi favorite sono l’australiana Trotter, la coreana Kim e la britannica Kinsman. Si prosegue con i 50 farfalla uomini: unico italiano al via Francesco Ceolin che proverà a qualificarsi per la semifinale. Gara incertissima con tanti pretendenti. il favorito potrebbe essere il britannico Fearn. Ci sono Lucrezia Domina ed Emma Vittoria Giannelli al via delle batterie dei 400 stile libero donne. Le due azzurre puntano alla qualificazione alla finale anche se la condizione per Giannelli non è quella dell’Europeo. Diakova, Yang e Misharina le favorite per il podio ma attenzione alla argentina Hein,, già due volte sul podio a Otoponei.

Fari puntati sull’azzurro Michele Longobardo nei 200 rana uomini. Bronzo a Samorin, il giovanissimo italiano disputa la gara che predilige anche se la condizione non sembra ottimale. Assieme a lui al via anche l’altro specialista della rana Gabriele Garzia. Ohashi e Nunziata gli uomini da battere. Irene Burato e Caterina Santambrogio danno l’assalto a una difficile finale dei 200 misti. le grandi favorite sono la eclettica statunitense Derivaux e la giapponese Sasaki. Si chiude con la staffetta 4×200 stile libero maschile dove l’Italia ha buone possibilità di lottare per uno dei tre posti sul podio con fderrazza e soprattutto D’Ambrosio a fare da motore per un grande risultato

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali juniores di Otopeni in Romania: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le batterie scatteranno alle 8.30, semifinali e finali inizieranno dalle 17.00. Buon divertimento!