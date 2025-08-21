LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Carlos D’Ambrosio si misura con i 50 sl, Irene Burato ci riprova nei 100 rana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali juniores di Otopeni in Romania. L’Italia è presente con 26 atleti (13 uomini e 13 donne), già annunciati nelle scorse settimane e ora iscritti nelle rispettive prove individuali e nelle staffette. L’Italia è stata già grande protagonista della rassegna con due medaglie nella prima giornata (argento nella 4×100 stile libero uomini e bronzo nella 4×200 stile libero donne) e molti posti in finale conquistati.

Tra i nomi di punta c’è Carlos D’Ambrosio, che si è reso già grande protagonista. In campo femminile spiccano Emma Vittoria Giannelli, chiamata a guidare il mezzofondo azzurro nei 400, 800 e 1500 sl, Bianca Nannucci, protagonista di una stagione intensa tra Europei juniores, Mondiali assoluti di Singapore e rassegne nazionali di categoria, le raniste Irene Burato e Mia Franco e Greta Rossi (100 sl e 100 farfalla). Attenzione anche a Daniele Del Signore (dorso e misti) e alla giovanissima Alessandra Mao nello stile libero.

Oggi si parte con le batterie dei 50 farfalla donne. Fari puntati su Caterina Santambrogio, fra le migliori interpreti della specialità in Europa, e sulla debuttante in questa manifestazione Lucia Tassinario. La danese Damborg, la russa Osetrova, la polacca LKamnzol campionessa d’Europa, la statunitense Boardman e la giapponese Hirai sono le grandi favorite. A seguire i 50 dorso uomini dove si rinnova la sfida tra i grandi protagonisti della specialità, tra cui anche l’azzurro Daniele Del Signore che se la vedrà con Shortt e Iakovlev fin dalla batteria ma attenzione anche ad Allan e a Keogh.

Mia Franco e Irene Burato vogliono recitare il ruolo delle protagoniste anche nei 100 rana, dopo aver mantenuto le attese nei 50. Plytnykaite, Giliaova e Ludwig le atlete da battere in questa specialità ma attenzione anche alle statunitensi. Carlos D’Ambrosio, dopo le imprese dei primi giorni di gare, torna in vasca per la gara che forse meno gli si addice fra quelle del programma iridato, i 50 stile libero, ma c’è da giurare che darà battaglia. Assieme a lui per l’Italia Daniel D’Agostino. Lotto ampissimo di favoriti, il britannico Mills è l’unico che arriva a questa manifestazione avendo nuotato sotto i 22″.

C’è Benedetta Boscaro al via per l’Italia nelle batterie dei 200 dorso donne che qualificano direttamente le prime otto in finale. Anche qui gara apertissima con le statunitensi Cursh e Derivaux prime della classe ma attenzione anche alle russe Zarubenkova e Stepanova. L’Italia può essere grande protagonista nella 4×100 stile libero mista, con Carlo D’Ambrosio che potrebbe entrare in scena in una eventuale finale ma con un lotto di concorrenti di altissimo livello. Russia super favorita e Usa e Gbr subito alle spalle ma per il podio la battaglia è apertissima. Si chiude con gli 800 stile libero maschili, con la formula delle serie progressive. Il favorito numero uno è il turco Tuncelli, mentre l’unico azzurro, Francesco Volpe, sarà al via nell’ultima delle serie del mattino.

Le batterie scatteranno alle 8.30, semifinali e finali inizieranno dalle 17.00.