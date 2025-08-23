LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Carlos D’Ambrosio all’assalto dei 100 stile! Attesa per la 4×100 sl femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali juniores di Otopeni in Romania. L’Italia è presente con 26 atleti (13 uomini e 13 donne) e si è già resa grande protagonista della rassegna con sette medaglie nelle prime quattro giornate (gli ori di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero e Daniele Del Signore nei 50 dorso, l’argento nella 4×100 stile libero uomini e i bronzi nella 4×200 stile libero donne e nella 4×200 stile libero uomini e di Carlos D’Ambrosio nei 50 stile) e molti piazzamenti prestigiosi.

Oggi si parte con le batterie dei 100 stile libero uomini e i fari ovviamente sono puntati su Carlos D’Ambrosio che sembra avere un solo ostacolo fra sè e il suo secondo oro individuale, il britannico Mills, ieri d’argento nei 50 stile libero con un decimo in meno rispetto all’azzurro. In vasca c’è anche Gabriele Valente che punta a superare il primo turno. Occhio anche ai russi Shcherbakov e Zhidkov. A seguire Caterina Santambrogio cercherà di essere protagonista nella gara che predilige, i 100 farfalla donne che vedono al via anche Lucia Tassinario. Tra le protagoniste annunciate le due statunitensi, Derivaux (che ha già tre ori al collo) e Crush (più volte sul podio), oltre a Hirai e Damborg.

C’è Francesco Pernice al via dei 400 misti maschili, c’è grande attesa ad Otopeni per questa gara che vede tra i grandi favoriti il rumeno Badea assieme ai giapponesi Numata e Kojima. Nei 50 stile libero donne Alessandra Mao e Alessandra Leoni cercano un posto in semifinale non semplice. Il lootto delle favorite è ampio anhche se tutti attendono la statunitense Erisman a caccia del bis dopo l’oro con tempi stratosferici dei 100.

L’Italia schiera un Michele Longobardo non in grande condizione e Gabriele Garzia nelle batterie dei 50 rana che vedranno ancora in vasca il dominatore della rana finora, il britannico Nowwacki, a caccia del tris, e il giapponese Ohashi, a caccia del tris d’argento. In chiusura 4×100 stile libero donne con l’Italia che punta alla finale ma può sognare in grande con Mao e Leoni e magari qualche rinforzo dalle duecentiste. Finale possibile, medaglia molto complicata. C’è infine una Emma Vittoria Giannelli non brillantissima finora al via della sua gara preferita, i 1500 stile libero che però presentano al via alcune grandi protagoniste del mondiale come la cinese Yang, la russa Moisharina e la ungherese Jackl. Prime due serie al mattino, serie veloce in apertura del programma pomeridiano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali juniores di Otopeni in Romania: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le batterie scatteranno alle 8.30, semifinali e finali inizieranno dalle 17.00. Buon divertimento!