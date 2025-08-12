LIVE Nardi-Mensik, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: si alza ancora l’asticella contro il campione di Miami!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida scintillante di 3° turno del Masters 1000 di Cincinnati che vede di fronte Luca NARDI e l’astro nascente ceco Jakub MENSIK per un posto in ottavi di finale.

Sfida molto complicata per l’azzurro, che ha dato una spallata al momento di crisi nella notte italiana tra domenica e lunedì, quando ha sconfitto Denis Shapovalov, azzurro che era stato ripescato e che aveva sconfitto Tirante al primo turno in tabellone principale. Oggi si alza decisamente l’asticella perché di fronte c’è il campione di Miami sulla sua superficie preferita, il cemento velocissimo di Cincinnati.

Il pesarese ha ritrovato un po’ di respiro, dopo aver rischiato di finire fuori dai primi cento giocatori del mondo ha infatti inanellato queste 2 vittorie preziosissime che gli hanno permesso di rifiatare. Al momento chiuderebbe la bella settimana in Ohio in 86^ posizione virtuale, ma con altri 50 punti e gli ottavi di finale balzerebbe all’82° posto. C’è da sperare che il tennis dell’azzurro possa venire fuori in questo che a tutti gli effetti è un grande palcoscenico e che non abbia finito di stupire!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida caldissima di 3° turno tra l’azzurro Luca NARDI e il ceco Jakub Mensik, si gioca come 2° match dalle 17.00 dopo Popyrin-Rublev. Vi aspettiamo!