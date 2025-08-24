LIVE Nardi-Machac, US Open 2025 in DIRETTA: partita che può riservare fuochi d’artificio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della partita tra Luca NARDI e Tomas Machac, esordio del pesarese agli US Open 2025, che iniziano! Parte la caccia a Jannik Sinner, campione nella passata edizione.

Azzurro che no ha pescato bene e che deve ancora sbloccarsi a livello Major, lui che nelle 5 apparizioni fin qui in tabelloni dei Grand Slam non è mai riuscito a vincere la prima partita. Ci è andato vicino in questa stagione a Melbourne, quando si spense come una candela dopo essere stato avanti per due parziali a uno. Oggi, ci vorrà un’impresa contro un potenziale top player del circuito ATP.

Machac non è dotato del bagaglio del già campione 1000 e più giovane connazionale Mensik, ma è da molti considerato un futuro top ten della classifica mondiale. Ciò che ha impedito al 2005 ceco di ottenere i risultati che avrebbe magari già voluto sono stati i frequenti infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità. Pesarese chiamato a proseguire così dopo il bellissimo torneo di Cincinnati quando si è arreso in ottavi ad Alcaraz.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno degli US Open 2025 tra Luca NARDI e Tomas Machac che prenderà il via come 3° dalle ore 17:00: prima dell’italiano altri due azzurri, Bronzetti e Darderi! Vi aspettiamo.