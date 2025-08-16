LIVE Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia del colpaccio contro i quotati britannici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski, incontro valido per le semifinali del torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Gli azzurri affrontano oggi una coppia di livello assoluto, cinque i titoli Slam complessivi conquistati dai tennisti britannici.

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si presentano all’appuntamento odierno dopo aver battuto sul campo gli argentini Molteni e Gonzalez ai sedicesimi (6-3, 7-5) e il portoghese Cabral e l’austriaco Lucas Miedler ai quarti (6-4, 3-6, 10-6). In mezzo la vittoria a tavolino con la coppia ceca composta da Jiri Lehecka e Jakub Mensik. Capitan Filippo Volandri osserva da vicino le prestazioni dei due italiani, i quali potrebbero diventare una valida alternativa al già ben rodato binomio Bolelli/Vavassori in ottica Coppa Davis di novembre.

Il sogno finale passa da Joe Salisbury e Neal Skupski. I britannici sono da anni assoluti protagonisti del circuito di doppio, entrambi vantano 17 trionfi, seppur solamente due insieme. Il numero 9 e 15 del ranking mondiale vanno a caccia del primo titolo 1000 condiviso accomunati da una grande voglia di riscatto. Difatti, nel 2024 Salisbury e Skupski hanno perso quattro finali su quattro, tra cui quella del Roland Garros e la recente di Toronto.

Il percorso della coppia inglese nel torneo dell’Ohio fino ad ora: sedicesimi di finale 7-6, 6-2 su Smith/Romboli, ottavi di finale 6-4, 7-6 su Nakashima/Doumbia, quarti di finale 6-4, 6-3 su Arevalo/Pavic.

OA Sport vi offre la Diretta Live scritta di Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski, match valevole per le semifinali del torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. La partita è prevista come seconda del programma del campo centrale a partire dalle ore 17:00. Buon divertimento, vi aspettiamo!