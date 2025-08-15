LIVE Musetti/Sonego-Cabral/Miedler, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire con vista Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale del torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego e la coppia austriaco-portoghese composta a Francisco Cabral e Lucas Miedler. Primo confronto diretto in assoluto tra i due sodalizi, con i vincenti che troveranno in semifinale Arevalo/Pavic o Salisbury/Skupsky.

Musetti e Sonego si presentano a questo importante appuntamento dopo aver superato in due parziali Gonzalez/Molteni per poi usufruire del forfait dei cechi Lehecka/Mensik. Coppia azzurra che vuole continuare a stupire strizzando l’occhio a capitan Filippo Volandri in vista delle finali casalinghe di Coppa Davis. La solidità del piemontese e l’estro del toscano possono creare un mix esplosivo.

Cabral e Miedler sono una coppia maggiormente rodata ed in stagione vantano il successo nell’ATP 250 di Gstaad oltre quelli portati a casa nei challenger di Madrid e Bordeaux. Entrati in tabellone grazie ai ritiri che hanno preceduto l’inizio del torneo, partiranno leggermente favoriti contro il duo azzurro. Sarà dunque un incontro da seguire con interesse.

La sfida di quarti di finale del torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego e la coppia austriaco-portoghese composta a Francisco Cabral e Lucas Miedler sarà il secondo match sul Grandstand dalle 17.00 dopo Harrison/King-Mektic/Ram. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!