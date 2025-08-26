LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025 in DIRETTA: esordio complesso contro il bombardiere francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio agli US Open 2025 di Lorenzo MUSETTI, che affronta il pericolosissimo bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard per un posto al secondo turno dell’ultimo Slam stagionale.

Esordio veramente complicato per un toscano che deve ritrovare vittorie in serie un po’ per il morale, ma soprattutto anche per la situazione in classifica. Dopo aver raggiunto la sesta posizione mondiale Musetti è incappato in un paio di sconfitte deludenti tra i Masters 1000 di Toronto e di Cincinnati ed ecco che i pochi punti che aveva di vantaggio sono diventati punti da dover rimontare per regalarsi un posto nelle ATP Finals.

Al momento infatti il toscano è decimo in classifica ATP mentre milita in nona piazza nella race, a poche manciate di punti da De Minaur e da un gruppo nutrito di tennisti che comprende anche Fritz e Draper. Il rivale non dà alcun tipo di ritmo ed è difficilissimo da brekkare. Musetti deve essere fiducioso che, ogni volta che si andrà nello scambio, lui ha sempre qualcosa di più. Tutto questo senza però giocare una partita troppo remissiva, che darebbe lo spazio di colpire al bombardiere francese.

Si gioca alle ore 17:00 sul Louis Armstrong stadium.