LIVE Musetti/McNally-Ruud/Swiatek, 0-0 US Open 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro, in palio la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-40 Esce di pochissimo il tentativo di dritto lungolinea della polacca. Due palle break!

30-30 Scambio caratterizzato da numerose volée, quella di Lorenzo indirizza il successivo smash vincente.

30-15 Prima vincente di Swiatek.

15-15 Debole dritto da fondo di Swiatek, interviene ottimamente a rete Musetti.

15-0 Largo di poco il ricamo di dritto di Lorenzo.

1-1 Game Musetti/McNally. Ace al centro del carrarino, partono alla grande i tennisti maschi.

40-0 Prima esterna vincente.

30-0 Passante di rovescio in uscita dal servizio favoloso di Musetti.

15-0 Scappa via il dritto della campionessa polacca.

Lorenzo Musetti alla battuta.

0-1 Game Ruud/Swiatek. Ace del norvegese, un game perfetto.

40-0 Risposta di dritto del toscano che si ferma in rete.

30-0 In rete la risposta di rovescio di McNully.

15-0 Non passa il back di rovescio di Lorenzo.

Casper Ruud parte al servizio.

PRIMO SET

19.44 Si preannuncia un match interessante e combattuto, entrambe le coppie hanno convinto all’esordio del pomeriggio.

19.43 Un minuto e si parte.

19.42 Ben ritrovati amici di OA Sport. Lorenzo Musetti, Caty McNally, Casper Ruud e Iga Swiatek sono alle prese con il riscaldamento prepartita. A breve inizierà il match, in palio l’accesso alla semifinale del torneo di doppio misto degli US Open.

Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti/McNally-Ruud/Swiatek, incontro valido per i quarti di finale del torneo di doppio misto degli US Open 2025. Dopo l’ottimo esordio del pomeriggio contro Gael Monfils e Naomi Osaka, il binomio italoamericano torna in campo nuovamente sull’Arthur Ashe Stadium.

Lorenzo Musetti e Caty McNally hanno sconfitto il transalpino e la nipponica in due set, punteggio totale di 5-3, 4-2. Sulla strada della semifinale il norvegese Casper Ruud e la polacca Iga Swiatek, eccellenti singolaristi che hanno stupito anche nella specialità del doppio, regolando in due set (4-1, 4-2) la coppia americana Tiafoe/Keys negli ottavi di finale.

Ricordiamo che si gioca al meglio dei tre con i set che finiscono a quattro game vinti. Il terzo ed eventuale parziale viene sostituito dal match tiebreak.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Musetti/McNally-Ruud/Swiatek, match valevole per i quarti di finale del torneo di doppio misto degli US Open 2025. La partita andrà in scena a breve, aggiornamenti punto per punto caratterizzeranno la cronaca, vi aspettiamo!