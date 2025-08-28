LIVE Musetti-Goffin, US Open 2025 in DIRETTA: occasione da non sprecare contro il veterano belga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli US Open 2025 tra Lorenzo Musetti e David Goffin. Sul campo del Louis Armstrong Stadium, il toscano è atteso a una conferma dopo il buon esordio a New York contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Sulla carta, una partita alla portata per l’azzurro.

La sfida contro l’esperto belga, infatti, si presenta come un’occasione da non sprecare. Goffin è giocatore ancora in grado di sfoderare prestazioni convincenti, ma non è nel suo Prime. Di questo dovrà approfittare Musetti, che si spera abbia un approccio aggressivo e propositivo. Spesso, il problema del nostro portacolori è stato quello di applicare degli schemi troppo da “terra battuta” su una superficie che invece richiede qualcosa di diverso.

Determinante sarà la prestazione al servizio del classe 2002 del Bel Paese. Dovesse funzionare questo colpo, Musetti avrebbe l’opportunità di condurre lo scambio coi piedi dentro il campo e far valere le proprie geometrie. Se si considerano i precedenti, il giocatore italiano è in vantaggio 2-1, ma ha perso l’ultima sfida che c’è stata, ovvero a Shanghai l’anno passato.

Si comincia alle 17.00 italiane, essendo la sfida la prima che aprirà il programma sul campo del Louis Stadium.