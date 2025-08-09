LIVE Musetti-Bonzi, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: esame per il toscano contro il francese nel 2° turno in Ohio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi, valido per il secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il toscano è atteso a una prova di verifica importante dopo le difficoltà delle ultime settimane su questa superficie.

Musetti, infatti, non è riuscito finora a esprimersi al meglio sull’hard, evidenziando quelle criticità che si erano già notate in passato. Un approccio, a volte, fin troppo passivo che l’ha costretto a subire l’iniziativa dei suoi avversari. In questo modo si possono giustificare le sconfitte contro avversari, sulla carta, alla portata del nostro portacolori.

La sfida odierna contro Bonzi, per questo, va letta in questa chiave. Il transalpino viene dalla vittoria nel primo turno contro Matteo Arnaldi. Un successo in rimonta in cui il francese ha fatto vedere buone doti nella transizione verso la rete e un certo agio nell’appoggiarsi ai colpi di Arnaldi dal lato del rovescio. Situazioni di gioco di cui il carrarino dovrà tener conto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi, valido per il secondo turno del Masters1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita inizierà a partire dalle 17.00 italiane, essendo la prima in programma sul campo-10. Buon divertimento.