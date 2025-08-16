LIVE MotoGP, GP Austria 2025 in DIRETTA: Francesco Bagnaia cerca gloria nella Sprint di Spielberg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, i piloti e i team saranno chiamati a un day-2 piuttosto impegnativo in cui dover affrontare le qualifiche e poi la Sprint Race, che metterà in palio i primi punti di questo fine-settimana.

Francesco Bagnaia va in cerca di gloria in una stagione nella quale di soddisfazioni ne ha portate a casa proprio poche. Il piemontese è stato in grado di imporsi nelle tre ultime edizioni in questo round, facendo spesso la differenza in frenata e nella velocità di ingresso in curva. Aspetti che, purtroppo per lui, sono venuti meno in quest’annata.

Un 2025 all’insegna dei problemi sulla Ducati GP25, contrariamente a Marc Marquez che ha saputo cucirsi al moto di Borgo Panigale e, nei fatti, dominare la scena. Il margine di vantaggio sugli inseguitori in classifica è di 120 punti sul fratello e di 168 su Pecco. Un Marquez che ieri ha fatto vedere di andar subito fortissimo, ottenendo i migliori tempi nella FP1 e nelle pre-qualifiche.

Si comincia con la FP2 dalle 10.10, a seguire ci saranno le qualifiche (ore 10.50). Dalle 15.00 è in programma la Sprint Race.