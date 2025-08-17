LIVE Motocross, GP Svezia MX2 2025 in DIRETTA: Andrea Adamo vuole avvicinare la vetta della classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Svezia 2025, Adamo prova l’attacco alla classifica.

Ricomincia la corsa al titolo MX2 con la gara di qualifica che vede il francese Thibault Benistant ottenere l’HoleShot davanti al campo classifica di campionato Simon Langenfelder, Giullem Farres, Kay De Wolf e l’azzurro Valerio Lata.

Thibault Beninstant si costruisce un buono ma fondamentale gap che gli da capacità di rimanere in testa per tutta la gara di qualifica e portarsi a casa i 10 punti in palio della gara in questione. Alle sue spalle del tedesco Simon Langenfelder, non riuscendo a prendere la Yamaha numero 8, tiene dietro il lupo olandese Kay De Wolf, restando leader di campionato e guadagnando un punto sul campione in carica.

Terza posizione quindi per l’olandese Kay De Wolf, meno efficace rispetto alla sabbia di Lommel ma resta molto veloce; de Wolf ha passato la Triumph nel corso della partenza e si è mantenuto stabile in posizione terza, arrivando sul finale attaccato alla ruota della moto numero 27. Chiudono i primi 5 le due Triumph, quella di Mc Lellan e Farres, precisamente quarto e quinto. Nona posizione invece per Andrea Adamo, autore di una partenza molto difficile. Il giovane siciliano deve rispondere nelle due gare principali di oggi.

Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara 2 sarà alle 16.10.