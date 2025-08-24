Live Sport
LIVE Motocross, GP Olanda MX2 2025 in DIRETTA: Adamo cerca la rimonta
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Olanda 2025, Adamo sogna il Gran Premio perfetto.
Segnali molto positivi da parte di Andrea Adamo. Il pilota siciliano in sella alla sua KTM ha conquistato il primo posto in occasione della gara di qualifica del Gran Premio di Olanda, quartultimo capitolo del Mondiale 2025 di Motocross, della categoria MX2 in scena presso il circuito sabbioso di Arnhem. Con questa vittoria recuperati 10 punti al leader della classifica mondiale.
Impatto molto incoraggiante per l’italiano, il quale ha ottenuto un tempo complessivo di 25:20.247 precedendo il talentuoso compagno di team Sacha Coenen, secondo con un gap di +0:01.304 davanti all’ex compagno Liam Everts (Husqvarna), terzo con un distacco di circa +0:03.882.
Abbastanza bene anche la Yamaha di Rick Ezlinga, quarto a +0:24.429. Seguono quindi Camden Mc Lellan (Triumph), quinto a +0:25.350, il talentuoso pilota Mathis Valin (Kawasaki), sesto a +0:26.605 oltre dall’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), settimo a +0:36:201, proprio il lupo olandese è il candidato numero uno per la vittoria del Gran Premio. Brutta gara con solo il quindicesimo posto invece per il leader della classifica Simon Laengenfelder (KTM). Il tedesco ha accusato 1:33:373 di ritardo.
Leggermente più defilato infine il secondo italiano della classe MX2, Valerio Lata che, con la sua Honda, non è andato oltre la tredicesima posizione dopo aver raccolto oggi un gap di +0:57.863.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Olanda 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!